Andrea Italiano ricorda l’amico pittore Nino Gentile

Il critico d’arte Andrea Italiano ha voluto ricordare l’eccellente carriera dell’artista e pittore Nino Gentile, scomparso stanotte circondato dall’affetto dei suoi cari.

“Nino Gentile – racconta Italiano – inizia la carriera artistica caratterizzandosi come un valente pittore-decoratore presso le rinomate botteghe cittadine dei Bauro e dei Biondo. Successivamente abbandona la decorazione e si getta a capofitto nello studio dell’arte e del disegno, partecipando a molte mostre collettive e personali (Rozzano (Mi), Barcellona PG, Bruxelles, Parigi, Forli, Ravenna, Catania, Taormina, Messina ecc…). Amava definirsi pittore “libertario”, ispirandosi ai Maestri dell’impressionismo e del cubismo fino al neorealismo, al surrealismo e alla pop art. Nonostante tutto, cercava sempre nuove espressioni in cui sperimentarsi. Antiaccademico di conseguenza, già dal 2000 ha cominciato a lavorare di getto per far prevalere il colore al segno. Il maggiore apporto del Surrealismo nell’arte di Gentile è stata la considerazione del corpo umano come di una “materia” in continua trasformazione, adatta ad accogliere su di sé ogni simbolo. Un corpo che si presta a ricevere e rimandare ogni significato. Per questo può diventare paesaggio, figura concava o convessa, puro occhio o teschio bucherellato dal tempo e dalle tarme. Ma in Gentile c’è un impegno etico che lo porta a posizionarsi ben al di là dei Surrealisti tout – court. Ecco perché, nei suoi quadri, al di là della figurazione fine a se stessa non manca mai l’aspetto contenutistico ed intellettuale, contraddistinguendo la sua pittura come una delle più originali del panorama barcellonese del secondo Novecento”.

Socio per tanti anni della Pro Loco Manganaro, Gentile aveva recentemente dipinto i pannelli che si trovano sotto i portici dei giardini Oasi, davanti all’ingresso della sede. Il pittore aveva anche donato insieme ad altri artisti un quadro su Barcellona all’associazione, presieduta da Flaviana Gullì, che oggi si stringe attorno al dolore dei suoi familiari.

nella foto in copertina l’artista Nino Gentile con i pannelli davanti alla sede della Pro Loco