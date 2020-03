Sono 24 i tamponi positivi in Sicilia, il totale sale a 237 contagiati e quattro deceduti

Il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 17 marzo), sull’emergenza Coronavirus, registra 24 casi positivi in più rispetto a ieri con un totale di 237 contagiati. Sale a quattro il numero dei morti, dopo il decesso di ieri dell’informatore scientifico di Catania e quello di un’anziana di Leonforte, in provincia di Enna.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.916. Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare ed otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa)