Musumeci in tv: “Il picco atteso per il fine settimana, se serve anche l’esercito per far rispettare i decreti”

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in collegamento con la trasmissione di La7 Omnibus, ha ribadito quello che anche le autorità sanitarie siciliane ribadiscono da giorni. “Prevediamo un picco di contagio alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima”. Solo prossima settimana saranno trascorsi i 14 giorni dal primo esodo di massa dal Nord Italia, a cui però ne sono seguiti altri fino a raggiungere i 31 mila registrati al portare della Regione Siciliana

Il governatore ha confermato l’importanza dei controlli per far rispettare il provvedimento, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha autorizzato lo stop a quasi tutti i collegamenti da e per la Sicilia. “Non vogliamo i carri armati in mezzo alle strade o i cannoni sulle terrazze – ha aggiunto – ma utilizziamo i soldati dove servono, per dare manforte nei controlli degli arrivi agli uomini della Protezione civile e del nostro Corpo forestale”.