Elenco aggiornato delle ditte che effettuano consegne a domicilio a Barcellona, Merì e Terme Vigliatore

🍰 Pasticceria Barbera tel 3475220086

🍰 Pasticceria De Pasquale via Garibaldi, tel 0909701519.

🍰 Bar Ritrovo Cavadonga via Cairoli 205 tel 090.9701047/3491454386

🥖🥯 Sofia Bakery Cafè, tel. 0902145015 / 3457258153

🥖🥯 Gothì arte bianca via Papa Giovanni tel. 0909764244/3475260742

🥖🥯 Pangourmet d’Autore via Operai n.66 3926900616/0902403152

🥖🥯 Coppolino non solo pane via operai 346/75/38/991 346/300/23/90

🍕 La Galleria tel. 090 213 0086

🍕 Pizzeria da Totó, via Quasimodo 11. tel 0909798950

🍕 La Rinascente tel. 090 979 9858

🍕 Al Papiedo tel. 0909710144 – 3494305506

🍕 Time out, tel. 0909795018

🍕 L’artizzeria, via Marconi tel. 090 213 0857

🍕 Kecco’s via Umberto I,122 Tel. 3347715128

🍕 Pizzeria Roma, tel.0909705721

🍕 Pizzeria Vulcanello, tel. 0909763029/ 3662017478

🍕 Pizzeria rosticceria Dagli Angeli, San Francesco di Paola tel 0909798999 3455708294

🍕 Pizzeria Bella Napoli tel 090 2404565

🍕 L’Antica Forneria Garofalo 090/9702811

🍕 Pizzeria “Le tre colline” Gala 0909771760

🍕 Pizzeria “Da Natale”, via Torino 26 tel 0909796499

🍕 Pazzi di pizza via Kennedy tel 3485355500