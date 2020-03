Comitato civico Barcellona P.G.: “Serve il senso di responsabilità dei cittadini nell’emergenza Covid-19”

I componenti del comitato civico Barcellona Pozzo di Gotto, sconvolti per la recente notizia dei primi contagiati dal covid-19 nella città del Longano, ricordano quanto sia importante sottostare ai divieti imposti dal Governo nazionale e regionale, limitando ancor più le uscite di casa se non per urgenze e necessità reali.

“La Cina, ma anche le zone del nord Italia, ci hanno fornito indicazioni ben precise di quanto sia efficace per evitare il contagio del virus, uscire se non per motivi di primissima necessità, e per questo facciamo un appello di responsabilità ai nostri concittadini ma anche ai gestori di quelle attività non essenziali che pur non essendo obbligate alla chiusura mediante decreto vogliono contribuire in questa fase delicata chiudendo autonomamente l’esercizio sia per la loro salvaguardia sia per quella dei dipendenti. È accertato infatti, che l’azione più efficace che ognuno di noi può fare per tutelarsi e tutelare i propri cari è quella di evitare le uscite da casa; #IORESTOACASA. È evidente che atteggiamenti poco prudenti pongono seriamente a rischio la salute di tutti noi, ma anche e soprattutto dei nostri cari che purtroppo sono affetti da patologie cardiache e polmonari, i cosiddetti soggetti a rischio”.

Il comitato ricorda le regole di comportamento dettate dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile:

1) Lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone;

2) Pulire le superfici di casa e lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol;

3) Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani oltre che abbracciarsi e stringere mani;

4) Coprire con un fazzoletto di carta monouso bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce.

“Indispensabile è inoltre, nell’interesse di tutti noi, evitare il panico, ricordando quindi a coloro che si sentono sintomi simili all’influenza, di non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma di chiamare il proprio medico di medicina generale, Il pediatra o il numero verde regionale per l’emergenza del coronavirus 800458787. Fiduciosi che anche in questa occasione, come tra l’altro già successo in altre passate delicate situazioni, la nostra splendida comunità saprà reagire con atteggiamenti corretti, auguriamo alla nostra comunità serenità e forza affinché tutto questo rimanga solo un brutto ricordo”.