Un appello dagli uffici postali: “Venite da noi solo per operazioni non rinviabili”

L’appello ad uscire di casa solo per esigenze non rinviabili non sembra essere stato ascoltato da molti utenti degli uffici postali anche a Barcellona, aperti ogni giorno per mezza giornata. Alcuni dipendenti hanno infatti sottolineato che si sono presentate allo sportello molte persone per soddisfare esigenze non urgenti, senza le necessarie precauzioni per salute personale e degli stessi operatori. Qualcuno avrebbe chiesto la ricarica del cellulare od il prelevamento di piccole somme di denaro, operazioni che posso essere svolte anche dallo sportello automatico. “In questo momento – ricordano dagli uffici postali – sono stati sospesi o rinviati tutti i pagamenti di bollette e versamenti. Molti italiani stanno facendo sacrifici per contrastare la diffusione del virus e certi atteggiamento possono solo vanificarne gli effetti. Gli uffici sono aperti al pubblico, ma invitiamo tutti a presentarsi allo sportello solo per esigenza inderogabili e muniti almeno di mascherina, a tutela di tutti coloro che lavorano e frequentano i locali”.