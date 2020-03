Terza vittima per il Covid-19 in Sicilia, è un 52enne di Catania affetto da altre patologie

E’ arrivata la conferma dalla direzione dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania del terzo decesso in Sicilia per le conseguenze del contagio da Coronavirus. Si tratta di un uomo di 52 anni, già affetto da altre patologie, che si trovava ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La morte è avvenuta per insufficienza respiratoria. L’uomo era stato ricoverato venerdì con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, dopo che secondo indiscrezioni era andato al nord Italia per esigenze di lavoro.