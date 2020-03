La Uil Medici chiede la chiusura del pronto soccorso e l’assegnazione del personale all’area Covid-19

La direzione sanitaria di Barcellona ha disposto la chiusura del pronto soccorso del Cutroni Zodda per tutti i pazienti che non presentano i sintomi da Covid-19. Le ambulanze del 118 non potranno più trasportare i casi che non ci collegano in qualche modo al Coronavirus. Si tratta di una decisione che è logica conseguenza della disposizione della Regione, che ha individuato il presidio barcellonese tra i Covid-Hospital siciliani. Il problema sollevato dall’Uil Medici è quello dei cittadini che continuano a presentarsi autonomamente al punto di prima assistenza sanitaria di via San Vito.

“Si apprezza – scrive il responsabile aziendale delle Uil Medici Paolo Calabrò – quanto è stato disposto dalla direzione sanitaria, che vieta gli accessi di pazienti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Barcellona, se non correlati a patologie Covid-19. Purtroppo rimane la problematica relativa agli accessi da parte di pazienti che si presentano autonomamente alla struttura ospedaliera. Sarebbe opportuno disporre la chiusura temporanea del Pronto Soccorso e, nella visione di un Covid-Hospital con 70 posti letto, l’impiego del personale attualmente in organico al Pronto Soccorso per l’assistenza di pazienti Covid-19, così da supportare al meglio i colleghi di Malattie Infettive”.