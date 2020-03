I Lupi del Patrì sostengono una campagna per la raccolta di sangue

Il presidente dell’associazione Lupi del Patrì, Pippo Furnari, ha inviato tutti gli iscritti alla donazione del sangue per far fronte alla crisi nell’approvvigionamento di plasma, lamentato dall’Asp di Messina. L’emergenza Covid-19 ha infatti ridotto la disponibilità di donatori, con la conseguente difficoltà a far fronte alle esigenza di coloro che hanno necessità di trasfusioni.

Il presidente Furnari farà il primo passo e domani sarà al centro donazioni presso l’ospedale di Milazzo per effettuare gli esami ematici preliminari alla stessa donazione.