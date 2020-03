Dimesso il primo contagiato di Sant’Agata, restano quattro i ricoveri a Malattie infettive

Arriva oggi un segnale positivo dal reparto di Malattie Infettive di Barcellona. E’ stato dimesso stamattina il primo paziente risultato positivo al contagio da Covid-19. Si tratta del vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello, che adesso dovrà rimanere ancora qualche settimana in isolamento volontario a casa, ma che ha superato la fase acuta della malattia senza particolari conseguenze. Lo conferma la dirigente dell’unità operativa Letizia Panella. Al momento sono quattro le persone ricoverate in reparto e tutte hanno un quadro clinico rassicurante. In giornata sono stati effettuati tre tamponi ad altri casi sospetti, ma si attende riscontro dagli esami di laboratorio. Un quarto caso è in arrivo da Sant’Agata di Militello. Per i parenti delle persone già risultate positive è stato effettuato un censimento dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Messina, che sta monitorando la loro condizione di salute ed, in presenza di sintomi riconducibili alla Coronavirus (tosse e febbre), avvierà la procedura con il prelievo del tampone.

“Tutto il personale del reparto di Malattie infettive – sottolinea la dott.ssa Panella – sta garantendo i turni e l’assistenza ai pazienti, con l’arrivo anche di alcuni ausiliari impegnati nella sanificazione dei locali. La situazione è per il momento sotto controllo, ma ci prepariamo ad un picco dei contagi atteso tra il 18 ed il 24 marzo. La struttura ospedaliera è ormai organizzata per questa fase, con la possibilità di poter contare sul laboratorio analisi e sulla radiologia, che ormai operano solo ed esclusivamente per affrontare l’emergenza Covid-19”.