Coronavirus, la preghiera di intercessione alla Madonna del Tindari del poeta Rosario La Greca

Il poeta Rosario La Greca, originario di Brolo in provincia di Messina, in questo tempo di Quaresima, martoriato dal Coronavirus, ha composto ed inviato in redazione una preghiera rivolta alla Madonna del Tindari. “Stiamo attraversando un periodo complesso per la nostra Italia, in cui diventa importante elevare preghiere per invocare l’intercessione della Madonna e chiedere la protezione della Madre di Dio. Le chiediamo di proteggerci e di liberarci da questa epidemia e ci aiuti ad affrontare, oltre ogni paura, questi giorni difficili”.

Di seguito pubblichiamo la preghiera:

PREGHIERA PER IL CORONAVIRUS