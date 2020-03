Sono cinque i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Barcellona

Il messaggio dell’operaio di Pace del Mela

Sono al momento cinque i pazienti contagiati da Covid-19 ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Barcellona. Al primo caso, il vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello, ormai prossimo alle dimissioni, ed al camionista arrivato direttamente da Nord Italia, si sono aggiunti oggi il 37enne di Barcellona, rientrato da Modena, dove era andato a trovare il fratello, l’operaio di una ditta dell’indotto della Raffineria di Milazzo, 37enne di Pace del Mela, che si è autodenunciato sui social, ringraziando tutti coloro che lo stanno sostenendo, e l’uomo di San Piero Patti, che si è ricoverato stamattina.

Il ragazzo di Barcellona è il primo della città del Longano ed è in buone condizioni, così come gli altri ricoverati nelle ultime 24 ore. Ha probabilmente contratto il virus dal fratello che si trovava a Modena, prima di fare rientro a Barcellona.

Il 37enne di Pace di Mela costringerà i colleghi di lavoro e tutti gli operai che sono entrati in contatto con lui a sottoporsi ai necessari accertamenti, con un auspicabile isolamento volontario. Il comune di Pace di Mela sul profilo social ha pubblicato il seguente annuncio firmato dal Sindaco Mario La Malfa. “L’Amministrazione Comunale ha ricevuto l’autorizzazione della famiglia alla divulgazione del nome del nostro concittadino che è risultato positivo al COVID-19. Si tratta di … un dipendente di un’azienda che opera all’interno della Raffineria Mediterranea di Milazzo. Il nostro primo augurio è che possa tornare presto a casa, forte più di prima. In questi momenti evitiamo i messaggi e le chiamate. La vicinanza e la solidarietà manifestiamole con il rispetto. L’Amministrazione è costantemente in contatto con la famiglia e con le autorità sanitarie”. Il primo cittadino ha quindi ribadito la necessità di rimanere tutti a casa. Lo stesso operaio ha postato un messaggio su Facebook.