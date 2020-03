Musumeci chiede l’esercito per presidiare l’ingresso in Sicilia

Il presidente Nello Musumeci, durante la trasmissione di Raitre “In mezz’ora” ha dichiarato di aver chiesto l’intervento dell’esercito per presidiare l’ingresso in Sicilia a Messina e negli aeroporti dell’isola. La richiesta è stata inoltrata al Ministro dell’Interno, per spostare i militari attualmente impegnati nel servizio Strade Sicure, anche come deterrente per coloro che non si sono ancora autodenunciati al rientro dal Nord. In totale sono 31 mila gli emigranti che sono tornati in Sicilia, con il rischio concreto di diventare un vettore per la diffusione del contagio anche in questa regione.