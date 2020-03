Il sindaco Materia lancia il suo appello per rimanere a casa

Il sindaco Roberto Materia ha affidato ad un messaggio sulla sua pagina Facebook un appello ai cittadini affinchè restino a casa. Ecco l’appello

Cari concittadini è di oggi la notizia, che tanto temevamo, del primo caso di coronavirus nel nostro comune. E’ stato attivato nell’immediatezza il COC che ha preso contatto con la Prefettura e con il servizio dell’asp. Siamo stati informati dell’avvenuto ricovero del soggetto risultato positivo e della quarantena imposta a tutti i soggetti, familiari e non, che sono entrati in contatto con quest’ultimo. L’asp sta già provvedendo ad effettuare i tamponi su tutti.

Alla luce di questo avvenimento è ancora più impellente seguire le indicazioni delle autorità e RESTARE A CASA.

Il modo più efficace che abbiamo di tutelarci e di tutelare i nostri cari è quello di restare in casa ed evitare spostamenti. Un appello ancora più sentito a ognuno di voi a spiegare l’importanza di stare in casa ai vostri cari. Negli ultimi due giorni abbiamo assistito a un allentamento dell’attenzione con diverse persone fuori casa per futili motivi, gente che si ferma a fare quattro chiacchiere nei consueti luoghi di aggregazione, (ad es. piazze, slarghi etc). Tutto questo pone a serio rischio la salute di tutti noi, ma soprattutto di quei soggetti “deboli” presenti in ogni nucleo familiare. Sento, dunque, l’esigenza di rivolgermi a voi tutti esortandovi a restare in casa, a muovervi SOLO IN CASO DI REALE NECESSITA’ ED URGENZA, a preservare la vostra stessa salute e quella dei vostri familiari. Il virus è invisibile, subdolamente si palesa solo quando già è troppo tardi. La parola d’ordine è PREVENZIONE.

Prendiamoci tutti del tempo per la nostra famiglia, verrà il tempo in cui potremo nuovamente condurre TUTTI INSIEME una vita sociale normale.

Il vostro sindaco