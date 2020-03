Il grido d’allarme di un medico barcellonese da Brescia: “Sono arrabbiato”

Un medico di Barcellona Pozzo di Gotto, Stefano Raimondo, che da anni lavora agli ospedali Civili di Brescia, nel presidio di Gardone Val Trompia, sta lottando in prima linea nell’emergenza Coronavirus, in un territorio duramente colpito da questa pandemia. Dopo aver conseguito la laurea a Messina, si è trasferito in Lombardia, dove si è specializzato in Chirurgia. Adesso il suo presidio è stato trasformato in Covid-Hospital e fa parte del gruppo di medici che sta curando i pazienti affetti da Coronavirus. Il suo messaggio è crudo, ma conferma la gravità della situazione in quel territorio.

“Noi stiamo bene. Continuiamo a lavorare giorno e notte ed il mio ospedale cura solo malati col coronavirus. Purtroppo muoiono uno dopo l’altro e così liberano posti letto che vengono riempiti in pochi minuti. Sono giorni devastanti per i tanti medici che affrontano questa emergenza. Non nascondo la paura di contrarre il virus e di trasmetterlo ai miei familiari. Dormo e vivo da giorni in una stanzetta. Mi lavo in un lavandino nel giardino. Li vedo solo attraverso il vetro della finestra. Sono molto arrabbiato per quello che vedo e per l’atteggiamento della gente. Non è giusto che la gente continui a fare quello che vuole, perchè pensa che tanto ci sono i fessi come noi che continuano a curarli e, quando possono, a salvargli la vita“.