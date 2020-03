Covid-19: NO Inceneritore del Mela in soccorso agli Ospedali del comprensorio

L’obiettivo è raccogliere 10.000 euro per sostenere gli ospedali del comprensorio, in particolare il “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’iniziativa è del gruppo NO Inceneritore del Mela che, in un momento delicato come quello della pandemia che l’Italia sta attraversando, ha deciso di darsi da fare e fare un gesto spontaneao e di supporto concreto.

Il movimento “No Inceneritori del Mela” ha sempre sostenuto le lotte in difesa dell’Ambiente e della #Salute, crede fermamente nella sanità pubblica: il virus mette a nudo la nostra comune e vulnerabile umanità, dimostra che la vita viene prima di qualunque profitto e che la sanità pubblica va difesa!

Ed è per questo che, anche stavolta, tutti noi vogliamo fare la nostra parte promuovendo questa raccolta fondi.

Donando ognuno una somma di denaro possiamo aiutare concretamente gli ospedali della provincia di Messina per far fronte all’incremento di personale medico e di posti letto di Terapia Intensiva, oltre che all’acquisto di DPI ed apparecchiature. Non abbiamo molto tempo e non ci poniamo limiti: dobbiamo compiere tutti gli sforzi necessari per riuscire a raccogliere più fondi possibili. Le somme andranno per intero all’ASP di Messina con particolare attenzione all’Ospedale di Barcellona P.G., fino a qualche anno fa esposto in concreto al rischio di chiusura, ma adesso pienamente impegnato nell’analisi dei tamponi prelevati a pazienti per sospetto di contagio da Coronavirus da tutta la provincia.

Su questa pagina verranno pubblicati man mano gli aggiornamenti relativi alla raccolta, per rispettare assolutamente i principi di trasparenza e correttezza. Insieme ed uniti ce la faremo, facciamo la nostra parte!