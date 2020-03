Uil Medici: “Bene il Covid-Hospital a Barcellona, ma non dimentichiamo chi soffre di altre patologie”

La Uil Medici, attraverso il responsabile aziendale di Barcellona, Paolo Calabro, condivide la scelta di trasformare il Cutroni Zodda in Covid-Hospital, ma chiede anche di valutare l’opportunità di spostare tutte le emergenze di Pronto Soccorso non collegate al Coronavirus in altre strutture. “Si comprende benissimo l’importanza nell’affrontare al meglio il fenomeno Coronavirus e mai come in questi frangenti bisogna avere le idee più che chiare. Per cui la trasformazione in Covid-Hospital del Cutroni Zodda, con la limitazione di tutte le altre attività, ha come conseguenza l’impossibilità del Pronto Soccorso a non potere agire su altre patologie, creando più difficoltà che altro agli operatori e confusione tra gli utenti. Purtroppo pur in presenza del coronavirus le altre patologie non vanno in ferie e sarebbe auspicabile, a questo punto, spostare le altre emergenze negli ospedali vicini”.

La Uil Medici sottolinea poi un dubbio che, nonostante le rassicurazioni della politica, resta comunque attuale: “Passata la bufera Covid-19, l’ospedale di Barcellona che fine farà? Ritornerà ad essere ospedale o si riprenderà il vecchio progetto? Non sarebbe stato più logico trasferire malattie infettive a Milazzo, dove sono già esistenti pneumologia e rianimazione, invece che fare il percorso inverso. Comunque se le scelte sono state queste evidentemente si è voluto dare un’impronta ben precisa alla struttura ospedaliera di Barcellona. L’importante è che tutto sia inserito in un programma di logica attuazione e che il Cutroni Zodda, una volta passata l’emergenza, ritorni ad essere ciò che è previsto nella rete ospedaliera e nel piano aziendale”.

Sempre come Uil. Grazie.