Rientri dal Nord, Cantone critica Falcone. Gli risponde l’on. Amata: “Si ricorda solo ora del diritto alla mobilità dei siciliani?”

La richiesta di bloccare i treni dal Nord diretti in Sicilia avanzata dall’assessore siciliano alle infrastrutture Marco Falcone ha innescato una polemica politica, con una risposta stizzita dell’on. Luciano Cantone portavoce alla Camera del M5S e membro della Commissione Trasporti: “Ricordo all’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, che i treni per il servizio pubblico devono essere garantiti e comunque sono già stati rimodulati senza dimenticare che chiunque rientri nella propria residenza da regioni diverse, anche in treno, ha l’obbligo di darne comunicazione sulle apposite piattaforme informatiche e di mettersi in quarantena. Il Dpcm non impedisce alle persone di rientrare nelle proprie abitazioni, anche in considerazione della chiusura di tanti cantieri soprattutto al Nord. Non mi sembra opportuno che un membro del governo regionale alimenti la ‘caccia all’untorè, quando dovrebbe lavorare per garantire di concerto con le Prefetture siciliane gli adeguati controlli ai flussi in entrata e sul territorio. I nostri sottosegretari sono stati già avvertiti in merito alla situazione critica in cui si viaggia e, per quanto riguarda i dipendenti di Rfi e Ferrovie dello Stato, si lavora su questi treni, sono stati già sollecitati gli opportuni controlli”.

La prima risposta alle dichiarazione dell’esponente del movimento cinque stelle è arrivato dal Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS, On. Elvira Amata. “Resto basita nel leggere le dichiarazioni dell’On. Cantone in risposta alle richieste dell’Assessore Falcone. Il deputato siciliano cinque stelle ritiene di far constare la propria presenza difendendo il diritto di tornare a casa di chi, in questo momento, rischia di essere portatore di un virus che sta mettendo in ginocchio il Pianeta? Visto che gli sta così a cuore il diritto alla mobilità, si ricordi del principio di continuità territoriale anche in futuro, quando questa emergenza sarà trascorsa. Siamo in una condizione critica e rischiamo un contagio sempre maggiore, con picchi previsti nei prossimi giorni; invece di dare un contributo di supporto a chi si sta facendo in 4, nonostante le misure inefficienti e schizoidi di questi giorni, critica chi esprime posizioni di buonsenso? Vorrei ricordare al parlamentare catanese che in questo momento ci sono giovani, meno giovani e anziani segregati in casa da giorni, impossibilitati a circolare anche sui marciapiedi davanti casa senza una giustificazione plausibile (stampata e firmata) e che i nostri presidi sanitari rischiano l’overbooking. Gentilmente ci risparmiasse certe scemenze. E lo dico da madre, da figlia e da cittadina, vicina a tutti quei genitori, quei figli, quei concittadini che stanno mettendo da parte le proprie libertà individuali, il proprio presente e futuro economico, pur di dare un contributo a mettere la parola fine il prima possibile, con responsabilità, a questa situazione catastrofica. Parli con i suoi referenti di partito nel Governo nazionale, invece, e gli chieda di dare ascolto alle richieste dei territori perché così non ci siamo proprio! E quando di tutto questo sarà rimasto che un pallido ricordo, non perda la verve che oggi sta profondendo, appoggiando chi da sempre si batte perché la Sicilia non resti figliastra isolata dal resto del Paese”.