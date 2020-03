La lettera del presidente del consiglio di Terme Vigliatore: “Stringiamoci a coorte, siam pronti alla VITA”

Che questo virus ci possa cambiare la vita, da qualunque punto di vista lo si guardi, non ci sono dubbi. E’ però bello vedere e leggere di gente che in questa “negatività” comportamentale, passionale, soggettiva, vuol dare il proprio contributo fattivo a generare calma, invitare alla riflessione, alla collaborazione, alla condivisione. E’ il caso di Emanuela Ferrara, presidente del consiglio di Terme, ma del quale titolo si è disancorata per scrivere una bellissima lettera inviata al sindaco Domenico Munafò, ai consiglieri comunali ma soprattutto ai suoi concittadini, con la quale scrive quanto segue:

”Uniamoci, amiamo, l’unione e l’amore. Rivelano ai popoli le vie del Signore. Stringiamoci a coorte, siam pronti alla “VITA” . Mi sono permessa di riportare, con una piccola modifica “Vita al posto di morte”, alcuni versi del nostro bellissimo inno nazionale. Spessissimo ci infiammiamo e lo cantiamo insieme ai nostri figli durante le imprese degli azzurri di calcio o di altri sport, quando ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani soprattutto nelle competizioni mondiali. Ebbene potrebbe servire anche ora che stiamo giocando, spesso non con le stesse regole, una partita internazionale in cui è coinvolta l’umanità intera. Tutta la terra. Le due cose coincidono, non per niente uomo e umanità hanno la stessa radice di terreno”humus”. Questa tragedia che stiamo vivendo e della quale forse non ci siamo resi conto abbastanza ci deve insegnare che ci sono cose che debbono “unire” e che in ogni caso, sono sempre di più quelle che ci uniscono piuttosto quelle che tendono a dividerci. Tutti quanti, sicuramente, siamo uniti dall’amore per i nostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per i nostri compaesani, per il mondo intero. Abbiamo capito che basta un essere microscopico, sia esso Coronavirus o altro virus legato o alla peste suina, o all’aviaria ecc. per farci ritornare ad essere piccoli e indifesi di fronte alla fragilità di ognuno di noi è portatore. Mi sto permettendo- aggiunge la Ferrara- di rivolgermi a tutti voi, innanzitutto come madre, come donna ed anche ma solo funzionalmente, come presidente del consiglio comunale, per invitare tutti, nessuno escluso, alla massima comprensione ed alla massima collaborazione:suggeriamo piuttosto che criticare, costruiamo piuttosto che distruggere; in ballo ci sono le nostre esistenze ma soprattutto quelle dei nostri e dei loro figli. E’ tempo di stare uniti, di stringerci accanto alle istituzionali ed ai loro rappresentanti; è tempo di avere fede, di credere in coloro che in virtu’ del ruolo che esercitano e che noi abbiamo assegnato con il voto, nelle scelte anche a volte impopolari, che prendono.Dobbiamo avere fiducia negli uomini della scienza, nei medici, nei virologi, nei responsabili della cosa pubblica che, sicuramente, potranno sbagliare ma che, altrettanto sicuramente, lo faranno meno di chi conosce a fondo i problemi e, improvvisamente, ritiene di poter fare tutto ed il contrario di tutto. Il mio appello è rivolto a tutti gli attori della cosa pubblica di Terme Vigliatore, ai cittadini e, comunque, a tutti gli uomini di buona volontà:restiamo uniti, facciamo singolarmente e collettivamente la nostra parte. Ci sarà il tempo e il modo per ritornare a “bisticciare”, per ora lasciamo spazio al confronto ed alla fiducia reciproca, consapevoli che stiamo vivendo un momento storico unico e dal quale si deve uscire tutti insieme o altrimenti il prezzo che dovremo pagare sarà altissimo. Rifiutiamo gli egoismi ed il piccolo o grande delirio di onnipotenza e superbia in cui spesso cadiamo, anche i grandi della terra, fra tanti, come Trump, Bolsonaro, Macron, Merkel, attori famosi, tutti hanno fatto marcia indietro e si sono resi conto, anche loro, che sono uomini e come tutti gli uomini soggiacciono alle loro medesime leggi, che,ala contempo, sono umane e divine. Nessuno è esente. Approfittiamone per fare, tutti, un bagno di umiltà, mettiamo da parte i piccoli e grandi egoismi personali, insieme possiamo dimostrare che si può uscire dal tunnel ed avere speranza in un mondo migliore. Cominciamo a fare il primo passo e cominciamo dall’uscio di casa nostra. “Uniamoci, amiamoci, l’unione e l’amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Stringiamoci a coorte, siam pronti alla VITA”.