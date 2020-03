Da stasera bloccati i treni notturni per il Sud, restano solo pochi collegamenti diurni (leggi la lista)

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha ulteriormento modificato il decreto per la riprogrammazione dell’offerta di trasporto ferroviario passeggeri, che ieri prevedeva una riduzione dei convogli su tutto il territorio nazionale.

“Alla luce del decreto firmato ieri – si legge sul sito del Ministero – relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell’ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo”.

La riduzione prevista ieri assicura, per ogni direttrice, il collegamento con almeno una coppia di treni Trenitalia e NTV e garantisce tutti i servizi essenziali. Trenitalia potrà inoltre valutare ulteriori rimodulazioni del servizio Intercity se la domanda di mobilità dovesse ridursi ancora rispetto al numero di treni programmati. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e di carattere emergenziale. Le disposizioni del decreto sono in vigore fino al 25 marzo e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito la lista dei collegamenti ancora attivi: