Controlli sul decreto Covid-19, riscontrate 78 violazioni: denunciato il titolare di una gelateria di Terme Vigliatore

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, nel quadro dei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19, stanno svolgendo quotidiani servizi di controllo del territorio, nell’arco delle 24 ore, con la prioritaria finalità di garantire la salute dei cittadini della provincia peloritana.

Nel corso dei servizi per prevenire in particolare le situazioni di assembramento e gli spostamenti al di fuori dei casi previsti ed il rispetto dell’obbligo di chiusura delle attività commerciali, sono state accertate complessivamente 78 violazioni (17 nel capoluogo, 8 nella zona Ionica della provincia, 40 nei comprensori di Milazzo, Barcellona P.G. e Patti e 13 in quelli di Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra e Mistretta) con la conseguente denuncia per il reato di inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità. In alcuni di questi casi, le violazioni contestate dai Carabinieri sono collegate ad ulteriori condotte illecite accertate che hanno portato ad aggravare la posizioni di alcuni dei denunciati. In particolare: