Controlli sanitari sui viaggiatori in transito da Messina sui treni in arrivo dal Nord Italia

Polizia e sanitari hanno effettuato il pre-triage ai passeggeri del treno proveniente da Milano e diretto a Siracusa, in transito dalla stazione di Messina. Per tutti è stata disposta la verifica della temperatura corporea e un censimento, con la raccolta dei dati personali e della destinazione del loro viaggio. Non è chiaro se per tutti sarà disposto una quarantena preventiva all’arrivo nelle loro abitazione.

L’intervento è stato disposto direttamente dal presidente Nello Musumeci, dopo la notizia del nuovo esodo in massa di siciliani da Milano e dalla regione del Nord Italia.

FOTO TRATTA DAL VIDEO DIFFUSO DA LOCAL TEAM