Sospeso il ricevimento nei palazzi comunali di Barcellona, i numeri per le comunicazioni urgenti

L’amministrazione comunale di Barcellona definisce altri provvedimenti ancor più restrittivi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “Coronavirus”, sospendendo il ricevimento dell’utenza – cittadini e professionisti – e dunque l’ingresso agli edifici comunali fino al 3 Aprile 2020.

“Con deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.02.2020 – si legge in una nota – è stato disposto che nel periodo sopra indicato il ricevimento sarà consentito esclusivamente per adempimenti indifferibili ed urgenti previo appuntamento telefonico ai recapiti riportati più avanti ed avverrà con modalità contingentate e scaglionate in modo da evitare l’assembramento di persone all’interno degli edifici e/o degli uffici e da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Laddove, peraltro, risultasse possibile, gli adempimenti richiesti verranno esitati avvalendosi di strumenti telematici (es., posta elettronica).

Per ogni informazione e per prendere appuntamento con gli uffici comunali sono disponibili i seguenti recapiti: