Messina, in fiamme un autocompattatore in viale Giostra

I Vigili del fuoco della caserma Bevacqua sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per estinguere un incendio di un autocompattatore, nei pressi dell’uscita dello svincolo di viale Giostra. Gli uomini della squadra 1A con Autopompa e modulo hanno prontamente spento le fiamme e si sono prodigati a creare una interstizione con l’utilizzo della mototroncatrice in maniera tale da raggiungere anche l’interno e raffreddare l’intero mezzo. In supporto è stata inviata l’autobotte dalla centrale VF. Poiché la rotatoria è l’unica sede veicolare che attualmente permette di percorrere la tangenziale di Messina, interessata da lavori di ricostruzione dei viadotti, sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per decongestionare l’intenso traffico veicolare.