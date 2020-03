L’on. Galluzzo: “Il futuro dell’ospedale di Barcellona non è in discussione”

La notizia della trasformazione dell’ospedale Cutroni Zona in Covid-Hospital, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha creato preoccupazione sul futuro assetto del presidio, che solo negli ultimi anni sembra aver ripreso il suo percorso verso la dignità di ospedale dotato degli strumenti per fronteggiare le emergenze-urgenze. Sui social in tanti hanno ipotizzato un preludio alla chiusura, che però l’on. Pino Galluzzo, componente della commissione Sanità all’Ars.

“Desidero tranquillizzare quanti in questo momento mi stanno chiamando preoccupati che dopo l’emergenza l’ospedale di Barcellona non verrà più ripristinato come prevede la rete ospedaliera. L’ospedale è previsto per decreto ed il governo Musumeci l’ha voluto fortemente. A maggior ragione oggi abbiamo dimostrato quanto fosse necessario non chiuderlo. Non c’è quindi da preoccuparsi, ma va dato un grande merito al presidente Musumeci, all’assessore Razza e se volete anche a noi della deputazione regionale per aver mantenuto la piena funzionalità della struttura. Stiamo vivendo un brutto momento ed è comprensibile avere timori, ma su questo punto rassicuro tutta la comunità. Ci siamo battuti e ci batteremo con tutte le nostre forze per garantire la piena funzionalità dell’ospedale di Barcellona, come prevista dal decreto dell’assessorato alla Sanità, recepito dall’atto aziendale dell’Asp di Messina”.