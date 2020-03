Il Cutroni Zodda sarà Covid-Hospital con circa 80 posti letto e sei di terapia intensiva

L’Asp di Messina, nel prendere atto del provvedimento della Giunta regionale di Governo, con cui è stata disposta l’utilizzazione come Covid-Hospital per l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo, ha avviato il trasferimento a Milazzo di tutte le attività sanitarie ordinarie e di emergenza non Covid.

“L’ospedale “Cutroni-Zodda”, già ospedale di riferimento e di eccellenza per la gestione delle malattie infettive, avrà a disposizione fin da subito nello specifico reparto 18 posti letto, più del doppio rispetto agli attuali 8. A breve tutti i reparti ospedalieri del presidio barcellonese saranno dedicati per i malati Covid-19 e il blocco operatorio verrà utilizzato esclusivamente per i posti letto di terapia intensiva Covid dedicati. Subito ne verranno allestiti due ed entro qualche giorno, non appena arrivati i ventilatori, le pompe di infusione e i monitor i posti di terapia intensiva diventeranno sei. L’A.S.P. di Messina per meglio fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha anche acquistato, grazie anche a delle donazioni ricevute, i caschi di ultima generazione per la terapia ventilatoria non invasiva, che saranno consegnati nei prossimi giorni. Non appena saranno completate tutte le procedure operative all’Ospedale di Barcellona, oltre ai 18 posti letti di malattie infettive, saranno disponibili 60-70 posti letto dedicati ad assistere i malati da infezione da Coronavirus, con la possibilità di terapia rianimatoria e di ventilazione assistita indispensabile per salvare la vita dei malati più gravi“.

L’auspicio di tutti i barcellonesi è che passata l’emergenza Covid-19 l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto torni a ricoprire un ruolo centrale del panorama della sanità in provincia di Messina, come accadeva fino alla fine degli anni ’90, e che vengano messe da parte una volta per tutte le voci in merito alla sua chiusura, alimentate da scelte di politica sanitaria che fino a poco tempo fa hanno gradualmente depotenziato la struttura, privandola di molti reparti di emergenza urgenza.