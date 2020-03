15 contagi in più in Sicilia rispetto a ieri, il totale sale 130

La Regione siciliana ha ufficializzato il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 13 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus. 15 sono i tamponi positivi trasmessi all’Istituto superiore di sanità, con un totale di 130 dall’inizio dell’emergenza. Secondo le previsioni degli esperti, il picco del contagio non è ancora stato raggiunto ed è previsto nel corso della prossima settimana

Dall’inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496, mentre al momento risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e quattro a Trapani) di cui solo 7 in terapia intensiva, mentre 82 sono in isolamento domiciliare. E’ fermo a due il dato dei guariti e anche quello dei deceduti.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.