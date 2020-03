Terme Vigliatore, chiesto un consiglio comunale per programmare gli interventi condivisi

I consiglieri comunali del gruppo Nuova Rinascita ed il rappresentante del gruppo misto Domenico Carmelo Feminò hanno chiesto con due distinte comunicazioni la convocazione di un incontro o meglio di una seduta di consiglio comunale anche a porte chiuse per condividere con l’amministrazione comunale del sindaco Domenico Munafò.

I consiglieri Angelo Sottile e Maria Rita Calabrò e Davide Abbate hanno inviato una richiesta ufficiale al presidente del Consiglio per la convocazione di una seduta in cui concordare iniziate condivise tra tutte le forze politiche, senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione.

Responsabilità e gioco di squadra le chiede anche il consigliere Feminò che ha diffuso una lettera aperta per chiedere un incontro collettivo per dare risposte alla cittadinanza, che si è rinvolta a tutte le istituzioni per chiedere almeno una sanificazione del territorio. “Mettiamo da parte la crisi politica, che sta bloccando la gestione amministrativa dell’ente. Non abbiamo e non dobbiamo trovare il tempo per le beghe politiche. Adesso è il momento di avere la mente fredda, ma il cuore caldo! È il momento di stare tutti uniti, maggioranza ed opposizione, indipendenti e no”. Feminò propone lo speakeraggio periodico per le vie del paese sulle indicazioni da seguire, campagna social massiccia attraverso i canali istituzionali oltre le comunicazioni già presenti nel sito ufficiale del Comune, eventuale attività di sanificazione del territorio ed una cabina di emergenza con riferimenti telefonici ai quali rivolgersi per ottenere indicazioni utili per i cittadini.