Le fake news al tempo del Coronavirus, la parola al sociologo Francesco Pira

Le informazioni che si leggono sui social media al tempo del Coronavirus, se non verificate attraverso le fonti istituzionali, rischiano di alimentare la psicosi da contagio e le paure di chi sta affrontando un nemico sconosciuto. Il prof. Francesco Pira, sociologo e docente dell’università di Messina, lancia il suo appello a riconoscere le notizie attendibili dalle fake news. Ecco il messaggio lanciato attraverso il nostro giornale

Il professore Francesco Pira, laureato in Sociologia, è docente di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Coordinatore Didattico del Master in “Social Media Manager” delegato per il job placement del DICAM. Di recente è stato nominato anche Delegato alla Comunicazione dell’Ateneo messinese.

Svolge attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale con il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi argomenti ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’estero. Il quotidiano “Avvenire” l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News. Proprio su questo fenomeno ha promosso un gruppo di ricerca a livello europeo lanciando la proposta al Congresso Internazionale della FES Federazione Spagnola di Sociologia. Sul tema è anche autore, insieme ad Andrea Altinier, del libro “Giornalismi. La difficile convivenza con fake news e misinformation”.