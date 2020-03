Barcellona, Nessuna evasione dai domiciliari: si trovava fuori casa per le pulizia contro il Coronavirus

Il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona pur convalidando l’arresto del 50enne T.A.F., accusato di evasione dagli arresti domiciliari, non ha disposto alcuna misura cautelare, con il ritorno al domiciliari, dove stava scontando una pena per altri reati. L’imputato F. T. A. era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del nucleo operativo radiomobile perché trovato fuori dalla propria abitazione a circa 70 metri con una scopa in mano. L’uomo ha giustificato la situazione con l’esigenza di effettuare le pulizie in casa, considerata la particolare emergenza sanitaria da Coronavirus e soltanto per tale ragione si trovava con la scopa in mano, fuori dalla propria abitazione. Il difensore avv. Gaetano Pino ha sostenuto la stato di necessità e la minima gravità della presunta violazione, ottenendo dal Giudice il ritorno in casa agli arresti domiciliari. E’ stata ritenuta non applicabile per questo reato di evasione l’inosservanza alle disposizioni di Legge e quindi non è stata disposta un’altra misura cautelare, nonostante la richiesta della detenzione in carcere avanzata dal Pubblico Ministero.