Barcellona, il Comune attiva i canali di assistenza domiciliare per chi è in difficoltà

L’Amministrazione Comunale, con il supporto della Protezione Civile del Club Radio Cb, ha attivato alcuni canali di assistenza per coloro che hanno necessità di supporto e non possono contare sull’aiuto di parenti ed amici.

Per segnalare le esigenze più urgenti si può telefonare al numero 0909790210 (Polizia Municipale) o al numero dedicato messo a

disposizione dal ANPAS Club Radio C.B. Protezione Civile 3929432457. il quale funziona anche tramite l’applicazione Whatsapp. Collabora all’iniziativa anche la Croce Rossa italiana. Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, che svolgerà parte del servizio soltanto tramite il canale della Polizia Municipale.

“In questi ultimi giorni sono giunte da più parti richieste di aiuto da parte di soggetti impossibilitati ad approvvigionarsi di beni di prima necessità, come alimentari e farmaci. Per rispondere a queste esigenze, l’amministrazione comunale ha dunque attivato, di concerto con il mondo del volontariato, alcuni canali attraverso cui chiedere aiuto per sopperire a talune necessità indifferibili. Le persone sole, quelle comunque impedite al movimento, i diversamente abili o i nuclei familiari in quarantena che avessero necessità di acquistare beni di prima necessità, alimentari e farmaci, ma che non dispongono di nessuna delle reti tradizionali di aiuto – in primis familiari e amici. Si tratta di un servizio di utilità pubblica destinato a chi ha effettivamente bisogno e non dispone di alternative, pertanto si raccomanda un utilizzo responsabile dei canali forniti da

attivarsi solo in caso di reale necessità”.