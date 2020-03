L’on. Calderone dona lo stipendio all’ASP di Messina: “Accetto le critiche, ma spero che qualcuno mi segua”

Il Capogruppo di Forza Italia ARS, Tommaso Calderone, ha annunciato di aver donato lo stipendio di parlamentare all’ASP 5 di Messina per l’acquisto di caschi protettivi per terapia intensiva. “Secondo una stima approssimativa se ne potranno acquistare oltre 40. Rendo pubblica questa mia decisione nella speranza che tanti altri facciano lo stesso gesto, consapevole che sarà oggetto di critiche perché non avrei dovuto dirlo. Sono pronto ad accettarle se questo servirà a dare seguito ad altre donazioni. Chi ha di più deve dare di più”.