Le proposte di Città Aperta e Pd per l’emergenza Coronavirus

Il Movimento Città Aperta e il Partito Democratico propongono alcune iniziative all’Amministrazione comunale per garantire supporto e informazioni ai barcellonesi in questo momento di grande difficoltà per l’emergenza Coronavirus. “Nello spirito di collaborazione che ci deve vedere tutti uniti in un momento di crisi che investe anche la nostra città abbiamo sottoposto all’attenzione del sindaco Roberto Materia alcune possibili misure da adottare per ridurre il contagio e aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà a causa delle misure di contenimento prese dal Governo”. Si tratta delle seguenti iniziative:

Utilizzo delle pagine istituzionali per aggiornamenti quotidiani sull’evoluzione dei casi e per inviti alla popolazione a rispettare il decreto Creazione pagina ad hoc per raccogliere adesioni di chi effettua servizio a domicilio dei beni di prima necessità per chi è impossibilitato a lasciare la propria abitazione Istituzione di un canale di comunicazione per supportare anziani, disabili e categorie a rischio Sanificazione programmata e periodica di strade e ogni altro luogo ritenuto necessario Verifica della struttura ospedaliera con info su posti disponibili e richiesta di acquisto materiali e allargamento reparti Realizzazione Task force di pediatri per affrontare bisogni dei bambini Intensificazione dei controlli sul territorio per garantire il rispetto delle prescrizioni

Movimento Città Apertà e Partito Democratico si mettono a disposizione per qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria a fronteggiare la crisi, formulando, se opportuno e necessario, ulteriori proposte secondo l’evoluzione dell’attuale situazione.