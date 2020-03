Coronavirus, blocco delle ferie per i sanitari: si lavora per la terapia intensiva anche a Barcellona

La direzione generale dell’Asp Messina, per fronteggiare l’emergenza contagio da Coronavirus, ha disposto la sospensione delle ferie per i medici, paramedici e tecnici degli ospedali del capoluogo e della provincia. Al Cutroni Zodda di Barcellona sono stati sospesi i ricoveri ordinari in tutti i reparti e si manterranno solo i ricoveri in urgenza su tutte le unità operative, senza alcuna restrizione di posti letto. Sono garantite le urgenze per le singole branche specialistice di Neurologia, Medicina e Chirurgia, mentre per Malattie Infettive si sta provvedendo un aumento di posti letto dagli attuali 8 a 12, con un aumento del 50 per cento, come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica logistica dei locali. In quest’ottica il blocco operatorio potrebbe essere adibito a posti di rianimazione, se nei prossimi giorni sarà necessario fronteggiare una situazione di emergenza. I medici ed il personale del presidio si stanno formando per affrontare la situazione nel migliore dei modi e si attende la consegna della strumentazione (ventilatori e caschi di semi intensiva) ordinata dalla Regione Siciliana e destinata ai presidi ospedalieri per creare nuovi posti di terapia intensiva.

Il reparto che più degli altri dovrà sopportare il maggior carico di lavoro in questa emergenza sarà quello di malattie infettive, dove però da tempo c’è un problema di carenza di personale medico e paramedico. Al momento sono praticamente rimasti solo 4 dirigenti medici, dopo che due ad aprile andranno in quiescenza. Soppressa la guardia di notte interdivisionale, sono tutti impegnati nella reperibilità notturna e poi devono affrontare i turni diurni senza soluzione di continuità. Gli stessi problemi si riscontrano anche tra gli infermieri e quindi l’auspicio che è per affrontare il picco del contagio, atteso nei prossimi giorni, la direzione sanitaria dell’ASP proceda ad un aumento del personale medici e paramedico dislocato nel reparto di malattie infettive.