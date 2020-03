Sono solo 35 i barcellonesi rientrati dal Nord che si sono autodenunciati

Sono stati inviati solo 35 moduli di autodenuncia da parte dei barcellonesi rientrati in città dalle regioni del Nord Italia negli ultimi 15 giorni. Il dato provvisorio è stato raccolto attraverso la mail della polizia municipale, messa a disposizione dal Comune nelle ultime 24 ore.

La situazione è comunque in evoluzione. Il dato risulta poco rispondente alla realtà, visto che nella vicina città di Milazzo i numeri sono il triplo. Si ricorda che l’autosegnalazione e l’autoisolamento non sono facoltativi, ma sono obblighi previsti da un’ordinanza regionale. In caso di inottemperanza sono previsti anche tre mesi di carcere, pene che potrebbero aumentare se viene accertata una colpa più grave.