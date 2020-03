Oliveri, l’amministrazione segnala due persone che non rispettavano l’isolamento

L’amministrazione comunale di Oliveri è in prima linea per contrastare anche nel borgo balneare la diffusione del Coronavirus. Il sindaco Francesco Iarrera e la sua giunta sono impegnati nel far rispettare le disposizione dell’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio e smentiscono le voci circolate via social su presunti casi di persone positive al Covid-19.

“Voglio tranquillizzare tutti – ha segnato il primo cittadino – ed al momento ad Oliveri non c’è nessun caso di positività, nè alcun sospetto di contagio. Abbiamo attivato una rete per intercettare tutte le persone provenienti dalle zone rosse, obbligandoli a stare in quarantena. In questo contesto, siamo stati costretti a segnalare ai carabinieri due persone che non intendevano rispettare le misure e sono state poste in isolamento. Chi gira liberamente è perché ne ha diritto e non contrasta l’ordinanza del nostro Governatore. Al momento la situazione nel nostro comune è in controllo e non desta superiori preoccupazioni. Creare allarme con notizie non verificate non serve a nessuno. Mi impegno personalmente a comunicare con tutti voi, con sincera onestà. Se qualcosa andrà storto non chiedetelo all’amico. Rivolgetevi a me”.

“E’ un momento complicato – continua Iarrera – in cui c’è bisogno della collaborazione di tutti. Ognuno deve fare la propria parte e ne verremo fuori alla grande. Fra qualche mese ricorderemo questi momenti mentre condividiamo un caffè o una pizza. Per ora, impegnatevi a rispettate le indicazioni che provengono dal governo, senza lasciarvi abbattere. Se potete, aiutate chi non ne ha compreso l’importanza, diventando voi stessi un esempio. Siamo preoccupati ma siamo anche estremamente fiduciosi che le cose si evolveranno positivamente”.

Per le vie del paese è stata attrezzata un auto con altoparlanti così da diffondere tutte le precauzioni e le regole da seguire anche agli anziani, che hanno poca dimestichezza con i social media e gli strumenti informatici.