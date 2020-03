In piena emergenza Coronavirus viola i domiciliari, arrestato un 50enne di Barcellona

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza di reato il 50enne, A. T. F., ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, in regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai militari dell’Arma distante dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura detentiva cui è sottoposto.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.