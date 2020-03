Ilenia Torre ricorda l’anniversario della morte del prof. Sebastiano Tusa

L’avv. Ilenia Torre, candidata Sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, ha voluto ricordare con una nota il primo anniversario dalla scomparsa del Prof. Sebastiano Tusa, archeologo, accademico, politico, Soprintendente del mare. “Figura illuminante, uomo di fama internazionale, di grande cultura, di ineguagliabili capacità, è stata una risorsa preziosa per la nostra Sicilia, un professionista che ha dedicato la sua intera esistenza alle politiche di promozione e valorizzazione culturale della nostra terra. Ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente, di confrontarmi e di condividere con lui idee e progetti che spero possano avere presto un seguito. L’Assessore ha lasciato un ricordo di profonda umanità, che contribuisce a far sì che venga ricordato come un raro esempio di “persona giusta al posto giusto”.