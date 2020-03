Coronavirus, rinviate a giugno le elezioni amministrative in Sicilia

Sono state rinviate al 14 giugno le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Sicilia, inizialmente programmate per il 24 maggio. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso. L’eventuale ballottaggio si terrà il 28 giugno. La scelta è conseguenza dell’emergenza Coronavirus, che sta toccando anche la Sicilia. Il provvedimento sarà formalizzato nella prossima seduta della Giunta regionale, prevista in settimana, a cui dovrebbe partecipare il presidente Musumeci, che domani si sottoporrà al secondo tampone, dopo l’autoisolamento che si è imposto per avere avuto contatti diretti con il segretario del PD, Nicola Zingaretti.

Tra i Comuni che vedono slittare di tre settimane le elezioni ci sono anche Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.