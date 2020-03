Barcellona. Sospesi diversi servizi, a partire dal mercato settimanale

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misura di sicurezza imposte dal Governo nazionale, ha deciso, in accordo con gli organizzatori, di sospendere il mercato settimanale di Sant’Andrea e del mercato del cittadino dell’Aia Scarpaci fino al prossimo 3 aprile.

Le organizzazioni dei mercati non possono garantire in alcun modo che si riesca a mantenere la distanza interpersonale imposta dalle norme.

In questo quadro conformemente alla ratio della richiamata disposizione, è stata emessa ordinanza sindacale con cui è stata disposta la sospensione di entrambe gli appuntamenti.

Con la stessa ordinanza, il primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico del Parco Maggiore La Rosa e ha previsto la regolazione degli accessi del pubblico, nonché l’acquisizione e la distribuzione dei DPI al personale impegnato nei servizi sino al prossimo 20 marzo 2020. L’accesso dell’utenza ai palazzi sede degli uffici comunali nell’ambito di tale periodo, sarà consentito solo nelle giornate del 17 e del 20 marzo negli ordinari orari d’ufficio.Il presidente del consiglio Giuseppe Abbate ha inoltro autorizzato i presidenti delle commissioni consiliari a sospendere i lavori nel rispetto della disposizione del Governo, che “vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.