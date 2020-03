150 pizze offerte da un noto locale per i residenti di Oliveri, priorità ai nonni

In un momento di grande emergenza, da Oliveri arriva una segnale di solidarietà dalla pizzeria “Donna Rosa”, che ha messo 150 pizze a disposizione dei residenti e di chi ne ha fatto bisogno.

La segnalazione arriva all’amministrazione comunale, che ha ringraziato i titolare per il messaggio d’affetto nei confronti di tutta la popolazione. “In un’epoca in cui ogni gesto è un inno a se stessi – si legge sulla pagina del Comune – sono in molti a pensare che dagli uomini non si possa spremere nemmeno una goccia di altruismo. Noi continuiamo a pensare che Oliveri sia un’isola felice.

L’unica priorità nella consegna delle pizza sarà l’età e per primi saranno serviti i nonni. Nel pomeriggio ne sono state prenotate 30 per i nonni di Villa Serena, 3 per i Carabinieri in servizio questa sera, 2 per i medici della guardia medica e 35 saranno consegnati all’ospedale di Barcellona. Le restanti 80 sono disponibili a chi ne farà richiesta chiamando o inviando un SMS al 377 325 9509 per il servizio a domicilio totalmente gratuito.