Tribunale, rinviate d’ufficio le udienze fino al 22 marzo

Il decreto 14/2020 del tribunale di Barcellona ha disposto il rinvio d’ufficio dopo il 31 maggio 2020, delle udienze civili e penali previste fino al 22 marzo, con esclusione di quelle che prevedono la presenza dei detenuti o sono indifferibili e urgenti. In questi casi è previsto lo svolgimento a porte chiuse, con la presenza delle sole parti in causa. Sempre nel decreto, al punto b) viene disposto che fino al 31 maggio 2020 “per esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica, tutte le udienze civili e penali, sia che le stesse siano finalizzate alla trattazione dei procedimenti, sia che le stesse siano finalizzate al rinvio dei procedimenti, saranno tenute a porte chiuse, sicchè, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interessate al procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito“

Da 23 marzo in poi si dovranno attendere le nuove disposizione da parte delle autorità sanitarie, davanti all’evolversi dell’emergenza Coronavirus.