L’Ugl chiede la sospensione del ricevimento negli uffici comunali di Palazzo Longano

Il sindacato Ugl, attraverso il delegato provinciale Iano Iraci, ha chiesto al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, la chiusura degli Uffici Comunali, ad eccezione dei servizi minimi indispensabili, fino al 31 Marzo 2020 e in ogni caso fino a quando non sia cessato il picco di contagio come certificato dal Ministero della Salute.

“Le notizie dei media – si legge in una nota – hanno constatato il rapido espandersi del contagio dalla Lombardia e da altre regioni del nord aggravato dal rientro alle proprie case di migliaia di studenti professori e lavoratori. Poiché è assodato che ad oggi nessuno dei cittadini barcellonesi può essere considerato immune dal rischio di contagio, riteniamo che, in carenza di idonee mascherine e di guanti, possa rappresentare sia per gli impiegati che per i cittadini una ulteriore esposizione al pericolo di contrarre il Coronavirus. Per questo chiediamo che come già avvenuto per Uffici Giudiziari, Scuole, e Spazi Pubblici adibiti a vari servizi di Pubblico interesse, di voler disporre la chiusura degli Uffici Comunali, ad eccezione dei servizi minimi indispensabili, fino al 31 Marzo 2020 e in ogni caso fino a quando non sia cessato il picco di contagio come certificato dal Ministero della Salute”.