Le norme di comportamento per i dipendenti degli uffici regionali

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto normare con una lettera inviata a tutti gli uffici regionale anche i comportamenti delle strutture che sono alle dirette dipendenze dello stesso Presidente della Regione.

Per quanto riguarda gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, al fine di evitare il sovraffollamento, si dovrà impartire, in relazione alle diverse tipologie di accesso, opportune disposizioni per lo scaglionamento degli accessi dell’utenza, correlando al numero di addetti al ricevimento, il numero di utenti presenti nei locali adibiti all’accoglienza e in assenza di sportelli, prevedendo il ricevimento appuntamento telefonico. Per quanto riguarda la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali va fatta accuratamente con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio e ciò dovrà interessare in primo luogo tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano ed i pulsanti di scarico dei servizi igienici e aerare più volte al giorno i locali degli uffici. All’interno degli stessi si devono esporre tutte le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti. Gli uffici debbono provvedere a rendere disponibili all’utenza gli strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia delle cute quali, ad esempio, dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. Ovviamente tutti gli uffici dovranno seguire sui siti del Ministero della Salute e l’Istituto superiore della sanità, tutte le indicazioni per la prevenzione igienico-sanitaria e dovranno essere forniti di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitando il contatto ravvicinato con persone che soffrono infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona. Dovranno evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi naso e bocca con le mani, coprirsi la bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali o antibiotici che non siamo prescritti, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol ed usare le mascherine solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.