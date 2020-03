La Croce Rossa di Barcellona pronta a dare il suo contributo

Il comitato della Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto ha partecipato ad un incontro in videoconferenza che ha consentito di acquisire tutte le informazioni necessarie ai volontari per affrontare protocolli e dpi dell’emergenza Coronavirus. Lo stesso comitato invita tutti coloro che provengono dalle zone rosse e gialle del nord Italia e tutti quelli che hanno avuto contatti con le suddette di informare le autorità sanitarie o di chiamare il numero verde 800458787 e, inoltre, consiglia, per buon senso civico, di mettersi in quarantena volontaria.