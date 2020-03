Una buona notizia, tampone negativo per l’uomo di Mistretta

E’ negativo l’esito del tampone sull’uomo di Mistretta trasferito nel reparto di malattie infettive di Barcellona come caso sospetto di contagio da Coronavirus. Il paziente, rientrato da Milano, presentava febbre e preoccupanti problemi respiratori, tutti sintomi compatibili con il virus che sta bloccando l’Italia. L’uomo è stato sottoposto al tampone, che è stato eseguito nel laboratorio analisi dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, che sta operando in sinergia con i colleghi del Papardo di Messina, dove, al termine dell’analisi, è arrivato l’esito negativo al contagio da Coronavirus. L’uomo resterà comunque in osservazione per scongiurare un successivo insorgere della malattia.