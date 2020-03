Barcellona, predisposto un modulo per l’auto-isolamento: al via i controlli sugli esercizi commerciali

L’Amministrazione comunale di Barcellona ha diffuso una nota con cui chiarisce le modalità di applicazione del decreto del governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Coronavirus”, recepito ed implementato anche dalla Regione Sicilia con due ordinanze del presidente Musumeci.

Il riferimento è soprattutto al provvedimento che sospende l’esercizio delle attività di palestre, piscine e centri benessere. Gli uffici comunali hanno predisposto un modello per favorire la comunicazione di auto-isolamento per “chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell’ordinanza (ieri ndr) abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’organizzazione Mondiale della sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Padova, Treviso; Asti e Alessandria”. Tutti dovranno “comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”. L’apposito modulo dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo mail polizia.municipale@comune.barcellonapozzodigotto.me.it .

L’amministrazione inoltre sollecita i titolari di bar, ristoranti e pizzerie ad attenersi scrupolosamente agli obblighi stabiliti nel DCPM 04 marzo 2020 circa la predisposizione degli spazi necessari a mantenere la distanza interpersonale e il divieto di creare assembramento. Le forze dell’Ordine stanno avviando controlli su tutto il territorio e in caso di violazione l’esercente rischia anche la denuncia per la violazione delle disposizioni previste dallo stesso DCPM 04 marzo 2020. Alcuni bar si sono adattati tracciando sul pavimento le distanze corrette per evitare gli assembramenti.