Operazione Dinastia, revocata la misura cautelare ad uno degli arrestati, già in carcere per altri reati

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha annullato la misura cautelare degli arresti in carcere nei confronti di Sergio Spada coinvolto nell’operazione antidroga Dinastia, conclusa dai Carabinieri con 59 arresti. L’uomo è rimasto in carcere, perché attualmente è detenuto anche a seguito dell’operazione Gotha 7.

I difensori Gaetano Pino e Rita Pandolfino hanno eccepito al giudice l’irregolarità dell’interrogatorio di garanzia, sia per omessa notifica che per ritardo nella comunicazione. I due difensori, pertanto, non sono stati messi in condizione di poter partecipare all’interrogatorio dell’arrestato, che si è tenuto per rogatoria presso il carcere di Vibo Valentia. All’avv. Gaetano Pino in particolare l’avviso dell’interrogatorio è stato notificato circa 50 minuti prima rispetto all’orario è ciò ne ha reso oggettivamente impossibile la partecipazione del difensore presso la casa circondariale calabrese. La violazione di Legge è stata immediatamente rilevata dai difensori al Giudice per le indagini preliminari che ha dichiarato inefficace la misura cautelare.