Oliveri si mobilita per l’emergenza Coronavirus, volontari al servizio dei cittadini

Il comune di Oliveri, guidato dal sindaco Francesco Iarrera, ha attivato un gruppo di volontari a sostegno di coloro che, davanti all’emergenza Coronavirus, avessero bisogno di un supporto per la cura dei bambini, per l’assistenza agli anziani e per le consulenze mediche. E’ stato attivato il numero 377 3259509 a cui chiamare o scrivere un messaggio per qualunque info o richiesta.

Sono state attivate quattro squadre di volontari, che si occuperanno di diverse forme di sostegno alla cittadinanza. C’è una squadra sociale con un gruppo di volontari che farà da baby sitter ai bambini i cui genitori devono allontanarsi per lavoro e non hanno alternative, provvederà alla spesa per chi è impossibilitato e porterà a spasso il cane (chiamando il numero 3285515523). E’ stata allestita poi una squadra che garantirà assistenza agli anziani che hanno bisogno di aiuto (chiamando il numero 3285515523) ed una che provvederà al servizio a domicilio di consegna farmaci, d’intesa con la farmacia Latino (375 633 5139). Cinque medici si sono infine resi disponibili a rispondere alle richieste dei cittadini che si trovano a Oliveri, residenti o non. Per i medici di base a cui segnalare la propria condizione o ricevere assistenza, basta chiamare i seguenti numeri: dott.ssa Vario 3925308520; dott.ssa Nasisi 3290462987; dott. Grosso 3496481425. Per necessità pediatriche i cittadini potranno rivolgersi alla dott.ssa Nasisi 3290462987, mentre chi non ha il medico di base può chiamare il dott. Nino Bertino 3394117620 e il dott. Giuseppe Di Benedetto 3337892411.