L’ordinanza di Musumeci chiude palestre, piscine e centri benessere in Sicilia

L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, con cui si dispone l’obbligo di quarantena per coloro che arrivano sull’isola ha anche recepito il decreto nazionale emesso ieri sera con cui si definisce la chiusura di palestre, piscine e centri benessere siciliani.

Nel testo dell’ordinanza, è chiarito chiaramente come la violazione delle disposizioni previste dal provvedimento comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale con l’arresto per tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, se il fatto non costituisce reato più grave.